Экс-форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев близок к переходу в «Трактор»

Нападающий «Локомотива» Владимир Ткачев близок к переходу в челябинский «Трактор». Об этом сообщает портал «Чемпионат».

Челябинский клуб предлагает хоккеисту двухлетний контракт с суммой 150 млн рублей.

Также в «Трактор» может перебраться финский нападающий «Локомотива» Теэму Пулккинен, которому предложено соглашение в размере 125 млн рублей за два года.

Фото: hclokomotiv.ru

В регулярном чемпионате-2020/21 в КХЛ Ткачев сыграл 53 матча, в которых отметился 28 (10+18) очками за результативность. В плей-офф нападающий набрал 8 (4+4) баллов в 11 играх.

Ранее сообщалось, что бывшим хоккеистом «Ак Барса» интересуется магнитогорский «Металлург».