«Зачистка» правительства в Мордовии: задержан и.о. главы регионального Минлесхоза

Главу мордовского Минлесхоза заподозрили в хищении средств при расчистке русла реки

В Мордовии продолжается череда громких уголовных дел и отставок. Сегодня СУ СК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела против уже бывшего и.о. министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии. До вчерашнего дня этот пост занимал Юрий Медянкин.

По версии следствия, в 2019 году Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии и ООО «АвтоСтрой» заключили госконтракт на выполнение работ по расчистке русла реки Шапы в Краснослободском районе. Стоимость работ превысила 7,4 млн рублей. Деньги перечислили согласно актам о приемке выполненных работ. При этом работы по перевозке на полигон грузов I класса — кустарников и ила — не были выполнены (они оцениваются в 3,6 млн рублей). Деньгами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

Помимо министра, следователи задержали двух представителей организации. Дело возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий».

В 2019 году министерство и ООО «АвтоСтрой» заключили госконтракт на выполнение работ по расчистке русла реки Шапы. Фото moyaokruga.ru

Местные СМИ сообщили об обысках по делу Медянкина по 15 адресам. Оперативные действия проводились в Саранске, Краснослободске, в нескольких районах республики, а также в Самарской области — там, где работает «АвтоСтрой». По данным региональных изданий, следствие намерено обратиться в Ленинский районный суд Саранска с ходатайством об избрании бывшему министру лесного и охотничьего хозяйства региона меры пресечения 9 апреля. Журналисты отмечают, что врио главы Мордовии, бывший министр экономики Татарстана Артем Здунов знал о разворачивающихся вокруг чиновника событиях.

Медянкин занимал пост министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии с 2017 года. До этого 13 лет он работал главой администрации Краснослободского муниципального района. Начинал же он трудовой путь простым ветеринаром в колхозе. Позже, с 1996 года, он возглавлял Краснослободский маслозавод, затем стал председателем сельхозартели-племзавода «Свободный труд».

Медянкин оказался не первым высокопоставленным мордовским чиновником, кто лишился должности с приходом на пост главы региона Артема Здунова, и не первым, кого заподозрили в коррупционных преступлениях. В январе своих должностей лишились министр экономики республики Владимир Мазов, вице-премьер Мордовии Геннадий Комусов. При этом Мазова, депутата Госсобрания Мордовии Вячеслава Брыкова и бывшего председателя регионального Нацбанка Александра Тренькина заподозрили в коррупционных преступлениях.

В феврале Здунов отправил все правительство в отставку — сейчас министры работают в статусе и.о.



В ходе совещания Здунов вновь затронул тему коррупции и растрат среди чиновников региона и пригрозил, что в таких случаях никакого снисхождения быть не должно. Фото e-mordovia.ru

«При наличии небольшого объема денежных средств еще такими растратами занимаются»

В то время как в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования проходили обыски, врио главы Мордовии Артем Здунов проводил заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике с участием руководителей силовых структур, министерств и надзорных ведомств. В ходе совещания он вновь затронул тему коррупции и растрат среди чиновников региона и пригрозил, что в таких случаях никакого снисхождения быть не должно.



В деятельности заказчиков и подрядчиков прокуратура республики нашла более 400 нарушений законодательства. К дисциплинарной ответственности привлекли более 100 должностных лиц, 68 — к административной, возбудили девять уголовных дел. Самое частое нарушение: факты принятия и оплаты фактически не выполненных работ и неэффективное использование выделенных бюджетных средств.

Отдельное внимание уделили нарушениям при обеспечении жильем детей-сирот. В очереди на жилье на сегодняшний день состоят 1 043 человека. Для обеспечения их квартирами Мордовии необходимо порядка 1 миллиарда рублей. Прокуроры обратили внимание на нарушения и в этой сфере: в одном из муниципальных районов местные власти приобрели квартиру за 1,3 млн рублей. Ее фактическая стоимость — не более 650 тысяч рублей.

В марте Здунову официально представили нового прокурора республики Василия Щербакова. Фото: e-mordovia.ru

«Никого к совести призывать не будем точно. Если это преступление имело место, по всей строгости закона надо наказать. У таких людей нет ничего святого. При наличии небольшого объема денежных средств еще такими растратами занимаются», — высказался Здунов.



В марте Здунову официально представили нового прокурора республики Василия Щербакова. На встрече с ним он вновь призвал совместными усилиями разобраться с делом об изъятии из бюджета региона денежных средств.



В мартовском интервью «РИА Новости» Артем Здунов заявил, что ситуация в Мордовии критическая и к этому были причастны отправленные в отставку члены правительства республики. «Что касается отставки правительства, конечно, мы пытались совместно обдумать пути выхода из кризиса. Я бы все-таки назвал эту отставку по большей части именно отставкой председателя правительства (Владимира Сушкова, — прим. ред.)… В отставку были отправлены те люди, которые в определяющей роли были причастны к формированию такого критического состояния в республике», — сказал Здунов.

«Я уверен, что уже к лету мы определимся с новыми членами правительства», — сказал врио главы Мордовии. Фото e-mordovia.ru

Что касается новых кадров в правительстве республики, то за три месяца уже успела сформироваться команда из тех, кто приехал вместе со Здуновым, и из местных активистов. Состав нового правительства он обещал анонсировать позднее, но уточнил: к этому вопросу подходили системно, проводился конкурс для пополнения кадров.

«Я уверен, что уже к лету мы определимся с новыми членами правительства. Возможно, кто-то еще раскроется из тех, кто ранее занимал соответствующие должности, кто-то приедет издалека, а кто-то уже давно работает в Мордовии и вырос для новой карьерной ступени», — туманно отметил врио главы Мордовии.



Татьяна Леухина