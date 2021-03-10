Здунову представили нового прокурора Мордовии Василия Щербакова
Врио главы Мордовии Артему Здунову официально представили нового прокурора республики Василия Щербакова. В мероприятии также принял участие заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин.
«За тот период, что я здесь нахожусь, у нас с прокуратурой сложились понятные и конструктивные отношения. Но есть ряд направлений, которые требуют решения, совместного вмешательства, особенно это касается разбора коррупционных проблем», — заявил Здунов.
Он отметил, что совместными усилиями властей и прокуратуры необходимо разобраться с делом о изъятии из бюджета региона финансовых средств, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Здунов также обратил внимание, что необходимо решать вопросы развития республики, в том числе субсидировать предпринимателей.
«Спектр прокурорского надзора настолько обширен, что мы найдем понимание при решении проблем, которые стоят перед республикой, перед новым руководством региона», — заверил Шишкин.
Ранее правительство Мордовии исполнило предписание Счетной палаты об устранении бюджетных нарушений. Подробнее в материале «Реального времени».
Справка
Василий Щербаков назначен на должность прокурора Мордовии указом президента России Владимира Путина от 17 февраля 2021 года.
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