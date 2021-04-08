В Мордовии задержали главу Минлесхоза по подозрению в хищении денег

В Мордовии задержан и.о. министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования республики. Сообщается, что против него возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств при расчистке русла реки в Мордовии.

По данным СКР, в 2019 году министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии и ООО «АвтоСтрой» заключили госконтракт на выполнение работ по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. Стоимость работ превысила 7,4 млн рублей, деньги были перечислены согласно актам о приемке выполненных работ. При этом не были выполнены работы по перевозке на полигон грузов I класса — кустарников и ила, которые оцениваются в 3,6 млн рублей.

«Похищенными денежными средствами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению. По подозрению в совершении преступлений задержаны двое представителей коммерческой организации и исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения», — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями» на основании материалов УФСБ Мордовии. Имена подозреваемых не называются, однако, согласно сайту Минлесхоза Мордовии, ведомство возглавляет Юрий Медянкин.



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Ольга Плешкова