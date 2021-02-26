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Артем Здунов отправил правительство Мордовии в отставку

16:59, 26.02.2021
Артем Здунов отправил правительство Мордовии в отставку
Фото: e-dag.ru

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов отправил правительство региона в отставку. Об этом сообщил оперштаб Мордовии.

«Врио главы Республики Мордовия Артем Здунов объявил об отставке регионального правительства», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил экс-министра экономики Татарстана Артема Здунова временно исполняющим обязанности главы Мордовии после отставки главы Владимира Волкова, который возглавлял регион более восьми лет. После назначения Здунова Мордовию потрясли новости о громких отставках в правительстве региона: указом врио главы республики Артема Здунова лишились должностей два министра. Речь идет о первом вице-премьере Мордовии — министре экономики республики Владимире Мазове и вице-премьере Мордовии Геннадии Комусове. Ситуация быстро получила криминальное продолжение: на троих высокопоставленных представителей власти было заведено уголовное дело.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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