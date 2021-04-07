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Путин удостоил званием и наградами трех татарстанцев

22:56, 07.04.2021
Путин удостоил званием и наградами трех татарстанцев
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о награждении государственными наградами РФ. В число награжденных вошли трое татарстанцев.

Государственных наград удостоились:

  • профессор кафедры неврологии Казанской государственной медицинской академии Радий Есин (звание «Заслуженный врач РФ»);
  • генеральный директор холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров (орден Почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу);
  • заместитель руководителя аппарата кабинета министров РТ — управляющий делами Сергей Коростелев (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в подготовку и проведение мирового чемпионата по профмастерству по стандартам WorldSkills в Казани).

В марте Путин наградил троих татарстанцев орденами, еще двоим — присвоил почетное звание.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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