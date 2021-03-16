Путин удостоил званиями и наградами пятерых татарстанцев

Президент России Владимир Путин наградил троих татарстанцев орденами, еще двоим — присвоил почетное звание. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоили директору Института психологии и образования КФУ Айдару Калимуллину. За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный работник транспорта РФ» получил советник по авиационной и транспортной безопасности АО «Международный аэропорт «Казань» Михаил Кондратьев.

Фото: kremlin.ru

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу «Орденом Дружбы» награжден начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Андрей Лобов. Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Николай Глазков.

За большой вклад в подготовку и проведение мирового чемпионата по профмастерству по стандартам WorldSkills в 2019 году главу администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского района Тимура Алибаева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



Указ был подписан 15 марта.

Сегодня Путин назначил двух судей в Казани.

