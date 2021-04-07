Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре
Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий. По прогнозу Гидрометцентра РТ, завтра в республике утром, днем и вечером ожидается сильный ветер.
Порывы сильного южного ветра будут достигать до 15—18 м/с. В Казани синоптики прогнозируют порывы до 15 м/с.
Напомним, по данным Гидрометцентра, в ближайшие дни в Татарстане ожидается теплая погода: днем температура воздуха будет достигать +11°С, на востоке до +13 градусов.
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