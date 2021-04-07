В Казани к проведению IX республиканского ифтара намерены привлечь тысячу волонтеров

Фото: Роман Хасаев

При проведении в Казани IX республиканского ифтара планируется задействовать до тысячи волонтеров. Они будут привлечены к встрече гостей мероприятия, организации коллективного намаза и к подаче блюд.

Волонтером может стать любой любой гражданин в возрасте от 14 до 75 лет. Для этого необходимо заполнить специальную анкету или записаться по телефону +7(843) 237-86-18, сообщается на сайте мэрии Казани.

IX Республиканский ифтар в столице Татарстана 7 мая в выставочном центре «Казань Экспо».

Фото: Олег Тихонов

Напомним, в 46 казанских мечетях ифтар пройдет с соблюдением «коронавирусных» ограничений: в вечерних разговениях смогут принять участие не больше 100 человек, на одного человека в помещении должно приходится 4 кв. метра, все должны быть в масках.

Татьяна Демина