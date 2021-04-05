Источник: тренер «Велеса» Стукалов возглавит «Уфу»

Главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов возглавит «Уфу», сообщает издание "Горобзор".

По данным источника, клуб уже определился с кандидатурой нового рулевого уфимской команды. На этом посту он сменит Рашида Рахимова, подавшего в отставку после поражения от московского «Динамо» (0:4).

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Уфы», временно тренировочный процесс команды ведет Николай Сафрониди. Ранее он входил в тренерский штаб Рахимова. Также Сафрониди выведет команду на матч четвертьфинала Кубка России против грозненского «Ахмата».

Николай Сафрониди. Фото: vk.com/ufafc

После 24-х сыгранных туров «Уфа» набрала 14 очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне прямого вылета в ФНЛ.

Отметим, что Стукалова называли главным претендентом на пост рулевого «Уфы» еще осенью, когда Вадим Евсеев покинул свою должность.