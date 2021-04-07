Новости бизнеса

00:55 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Елабуге и Лениногорске построят мусоросортировочные комплексы

20:56, 07.04.2021 2
В Елабуге и Лениногорске построят мусоросортировочные комплексы
Фото: Максим Платонов (архив)

В Елабуге и Лениногорске запланировано строительство межмуниципальных комплексов, на каждом из которых предусмотрены мусоросортировочный завод, участок компостирования отходов и полигон. Конкретные сроки их возведения не называются.

«Кроме того, предполагается создание сети мусороперегрузочных станций, на которых будет сортироваться часть вторичного сырья — куски бумаги, картона, в которые обернут крупногабаритный мусор», — рассказала гендиректор регионального оператора по обращению с отходами «Гринта» Светлана Ярлыченко.

Она добавила, что на текущий год компания защитила инвестиционную программу по строительству мусороперегрузочных станций — в Агрызе, Мамадыше, Альметьевске, пишут «Челнинские известия».

Фото: Олег Тихонов (архив)

Сегодня Ярлыченко также прокомментировала жалобы жителей Набережных Челнов на неудовлетворительное качество и несоблюдение графика вывоза мусора из частного сектора. По ее словам, движения мусоровозов проверили через ГЛОНАСС и установили, что машина была всегда и график выполнялся исправно.

Татьяна Демина
БизнесУслуги Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    мусоросортировочный завод в 21 веке ;))) в европе люди сами сортируют дома и выносят мусор на улице по расписанию в какой день недели тот или иной мусор. учитесь у них и начните хотя бы как пилотный проект в какой нибудь деревне или поселке. наберетесь опыта
    Ответить
  • Анонимно 07 апр
    а главное бумага, пластик, стекло и алюминий будут намного чистыми чем весь мусор свалят в одну кучу тем самым смешав их с грязью и отходами из кухни
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок