В Елабуге и Лениногорске построят мусоросортировочные комплексы

Фото: Максим Платонов (архив)

В Елабуге и Лениногорске запланировано строительство межмуниципальных комплексов, на каждом из которых предусмотрены мусоросортировочный завод, участок компостирования отходов и полигон. Конкретные сроки их возведения не называются.

«Кроме того, предполагается создание сети мусороперегрузочных станций, на которых будет сортироваться часть вторичного сырья — куски бумаги, картона, в которые обернут крупногабаритный мусор», — рассказала гендиректор регионального оператора по обращению с отходами «Гринта» Светлана Ярлыченко.

Она добавила, что на текущий год компания защитила инвестиционную программу по строительству мусороперегрузочных станций — в Агрызе, Мамадыше, Альметьевске, пишут «Челнинские известия».

Фото: Олег Тихонов (архив)

Сегодня Ярлыченко также прокомментировала жалобы жителей Набережных Челнов на неудовлетворительное качество и несоблюдение графика вывоза мусора из частного сектора. По ее словам, движения мусоровозов проверили через ГЛОНАСС и установили, что машина была всегда и график выполнялся исправно.



Татьяна Демина