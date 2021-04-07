Талия Минуллина станцевала в новом ролике АИР Татарстана

Фото: скриншот

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина станцевала в новом видеоролике ведомства. Видео под названием Investor's best guiDANCE АИР РТ сегодня разместило на своем YouTub-канале.

В ролике Минуллина в синем костюме представлена как зеркальное отражение потенциального инвестора, который не хочет подписывать документы.

Танцы в видео исполняет как сама глава АИР РТ, так и актер, представленный в роли инвестора. В компании с ними танцуют и другие лица.

В конце видео у потенциального инвестора на груди появляется значок с надписью INVEST IN TATARSTAN.

Напомним, в прошлом году Минуллина на youtube-канале АИР Татарстана запустила новое шоу, получившее название TT: Taliya Talk.

Татьяна Демина