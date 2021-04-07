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Талия Минуллина станцевала в новом ролике АИР Татарстана

19:54, 07.04.2021 2
Талия Минуллина станцевала в новом ролике АИР Татарстана
Фото: скриншот

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина станцевала в новом видеоролике ведомства. Видео под названием Investor's best guiDANCE АИР РТ сегодня разместило на своем YouTub-канале.

В ролике Минуллина в синем костюме представлена как зеркальное отражение потенциального инвестора, который не хочет подписывать документы.

Танцы в видео исполняет как сама глава АИР РТ, так и актер, представленный в роли инвестора. В компании с ними танцуют и другие лица.

В конце видео у потенциального инвестора на груди появляется значок с надписью INVEST IN TATARSTAN.

Напомним, в прошлом году Минуллина на youtube-канале АИР Татарстана запустила новое шоу, получившее название TT: Taliya Talk.

Татьяна Демина
Справка

ОбществоВластьЭкономикаИнвестиции Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    Как мне это развидеть ?
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  • Анонимно 08 апр
    Классная идея, молодцы!
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