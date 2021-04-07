Олимпийские чемпионы Антюх и Сильнов отстранены на четыре года за антидопинговые нарушения

Олимпийские чемпионы из России Наталья Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

Оба спортсмена наказаны за нарушение правила 32.2 (b) Правил IAAF — «использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода».

Нарушения Антюх и Сильнова касаются соревнований в период с 2012 по 2013 год. Все их соревновательные результаты, звания, медали, очки и призовые деньги, достигнутые с 30 июня 2013 года (у Антюх) и с 8 июля 2013 года (у Сильнова), аннулируются. Срок дисквалификации начинает отсчитываться с 7 апреля 2021 года.

Андрей Сильнов. Фото: rusathletics.com

Антюх является олимпийской чемпионкой Лондона в беге на 400 метров с барьерами. Сильнов выиграл Олимпиаду в 2008 году, выступая в прыжках в высоту.



Оба спортсмена уже закончили свою профессиональную карьеру. Антюх в последнее время работала председателем комитета по спорту и физической культуре города Санкт-Петербург.

Отметим, что тренером Сильнова был известный российский тренер Евгений Загорулько, скончавшийся на прошлой неделе в возрасте 78 лет.