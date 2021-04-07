«Спорт-Экспресс»: «Зарипов сыграет в третьем матче с «Авангардом»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов вернется в состав казанской команды на третий матч серии с «Авангардом» в плей-офф КХЛ. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По данным источника, в состав казанской команды на сегодняшнюю игру вернется Данис Зарипов. 40-летний нападающий еще не провел ни одного матча в текущем плей-офф. Вначале хоккеист был травмирован, а после выздоровления не попадал в состав по решению тренерского штаба.

Также вернется в основную обойму нападающий Александр Бурмистров, пропустивший вторую игру в Казани.

Александр Бурмистров. Фото: ak-bars.ru

Напомним, матч в Балашихе начнется сегодня в 19:00 по мск. На данный момент «Авангард» ведет в серии с «Ак Барсом» со счетом 2:0.