В регионах России отбор поступающих в военные вузы будут проводить выездные комиссии

В этом году из-за пандемии коронавируса набор абитуриентов из регионов в вузы Минобороны России проведут выездные комиссии.

Поступающих отберут на базе военных комиссариатов всех регионов, пишет «Интерфакс».

С 15 июля по 5 августа планируется определить категорию профессиональной и психологической пригодности и состояние здоровья будущих абитуриентов. Окончательный отбор приемные комиссии проведут с 25 июля по 10 августа, опираясь на результаты работы выездных групп и результаты ЕГЭ.

Учебный год начнется 1 сентября.

Ранее в Минобрнауки объяснили, как будут организованы вступительные экзамены.

