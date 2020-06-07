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В регионах России отбор поступающих в военные вузы будут проводить выездные комиссии

12:51, 07.06.2020
В регионах России отбор поступающих в военные вузы будут проводить выездные комиссии
Фото: mil.ru

В этом году из-за пандемии коронавируса набор абитуриентов из регионов в вузы Минобороны России проведут выездные комиссии.

Поступающих отберут на базе военных комиссариатов всех регионов, пишет «Интерфакс».

С 15 июля по 5 августа планируется определить категорию профессиональной и психологической пригодности и состояние здоровья будущих абитуриентов. Окончательный отбор приемные комиссии проведут с 25 июля по 10 августа, опираясь на результаты работы выездных групп и результаты ЕГЭ.

Учебный год начнется 1 сентября.

Ранее в Минобрнауки объяснили, как будут организованы вступительные экзамены.

ОбществоОбразование
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