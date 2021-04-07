Набиуллина призвала быстрее отказаться от административного ограничения цен

Фото: ЦБ РФ

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина призвала быстрее отказаться от административного ограничения цен. Она считает, что оно искажает ценовые индикаторы и дестимулирует развитие производства.

«Демпфер, на мой взгляд, должен быть прозрачный, понятный для производителей, чтобы у них были стимулы развивать производство. Бюджетно-нейтральный должен быть демпфер, на мой взгляд, но это требует обсуждения», — цитирует Набиуллину издание Thebell.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит производителям сахара и подсолнечного масла 9 млрд рублей для возмещения части затрат для стабилизации цен на продовольственные товары. Кабмин предоставляет возмещение затрат производителям из расчета 10 рублей на 1 л произведенного и реализованного в магазинах рафинированного подсолнечного масла, не превышающего 95 рублей за 1 литр.



Однако эксперты рассказывали «Реальному времени», почему госрегулирование цен неэффективно и какие есть пути решения проблем. Подробности — в материале интернет-газеты.

Ольга Плешкова