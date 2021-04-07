Среднее зарплатное предложение медработнику в Татарстане выросло на 5 тысяч

С начала года в Татарстане работодатели разместили более 3,1 тысячи вакансий в медицинской сфере. За аналогичный период прошлого года было размешено 1,7 тысячи предложений, сообщают аналитики hh.ru.

Сообщается, что на протяжении всего 2020 года и в начале 2021-го медицинская сфера демонстрировала стабильный прирост вакансий. Лишь в марте произошло снижение объема найма на 13% относительно марта 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru

Треть вакансий приходится на лечащих врачей. Каждая четвертая вакансия приходится на младший и средний медперсонал. В среднем на одну вакансию приходится 2,2 резюме, при норме 5—6 резюме на предложение. Эксперты считают, что работодатели могут иметь серьезный кадровый голод.

Средняя зарплата, предлагаемая в медицинской сфере, за год выросла на 5 тысяч рублей и составляет 52 тысячи рублей для лечащих врачей и 30 тысяч рублей для младшего и среднего медперсонала.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве медиков на назначение досрочной пенсии.

Ольга Плешкова