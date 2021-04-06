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В Госдуму внесли законопроект о праве медиков на назначение досрочной пенсии

14:35, 06.04.2021
В Госдуму внесли законопроект о праве медиков на назначение досрочной пенсии
Фото: realnoevremya.ru

В Госдуму внесли законопроект, по которому медицинские работники получают право на досрочную пенсию. Проект внес депутат ЛДПР Евгений Марков, сообщает «РИА Новости».

В пояснительной записке проекта сказано, что изменения касаются закона «О страховых пенсиях»: в него вносится изменение, «закрепляющее право на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях».

Фото: realnoevremya.ru

Также в Госдуму внесли законопроект о возобновлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающих пенсионеров.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть
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