В Госдуму внесли законопроект о праве медиков на назначение досрочной пенсии

В Госдуму внесли законопроект, по которому медицинские работники получают право на досрочную пенсию. Проект внес депутат ЛДПР Евгений Марков, сообщает «РИА Новости».



В пояснительной записке проекта сказано, что изменения касаются закона «О страховых пенсиях»: в него вносится изменение, «закрепляющее право на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях».

Фото: realnoevremya.ru

Также в Госдуму внесли законопроект о возобновлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающих пенсионеров.

Маргарита Головатенко