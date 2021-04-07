В Казани арестовали автомобиль водителя, не заплатившего штраф за пьяное вождение

Фото: пресс-служба судебных приставов

В Казани судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль KIA у водителя, который не заплатил штраф за вождение в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

Должника не раз уведомляли о возбуждении исполнительного производства, однако продолжал уклоняться от уплаты назначенного штрафа. Приставы установили, что неплательщик является собственником легкового автомобиля марки KIA.

Приставы нашли иномарку во дворе в Авиастроительном районе города. Инспекторы составили акт описи и ареста имущества и забрали машину на специализированную стоянку. Чтобы вернуть автомобиль должник тут де выплатил штраф, включая исполнительский сбор за неисполнение законных требований в добровольный 5-дневный срок.

Всего за первый квартал 2021 года в результате мер судебных приставов Татарстана взыскано свыше 112 млн рублей штрафов, назначенных по постановлениям ГИБДД.

Ранее в Казани судебные приставы изъяли автомобили Infiniti и Land Rover — их владелицы задолжали по налогам, кредитам и штрафам ГИБДД более 1,2 млн рублей и 80 тысяч рублей соответственно.



Ольга Плешкова