Судебные приставы Казани забрали еще два автомобиля за долги свыше 1,2 млн рублей

Фото: пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан

В Казани судебные приставы изъяли автомобили «Infiniti» и «Land Rover» — их владелицы задолжали по налогам, кредитам и штрафам ГИБДД более 1,2 млн рублей и 80 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.



В отношении владелицы «Land Rover» на принудительном исполнении в районном отделе находились четыре исполнительных документа о взыскании налогов. Жительнице Казани придется погасить 80 тысяч рублей долгов, чтобы вернуть свой автомобиль. Местонахождение автомобиля выявили с помощью приложения «Мобильный розыск» по номеру машины — она находилась на улице Мусина.

В отношении 37-летней владелицы «Infiniti», задолжавшей 1,2 млн рублей, находится 37 исполнительных производств. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. Ее машину обнаружили с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Авто находилось на улице Амирхана.

Фото: пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан

Ранее в Альметьевске владелец автомобиля Land Rover Range Rover Sport заплатил штрафы на общую сумму в 170 тысяч рублей, чтобы не лишиться машины. В рамках очередного рейда иномарку нашли во дворе дома. Чтобы избежать эвакуации, мужчина тут же отправился в банк, оплатив задолженность в полном объеме.

Маргарита Головатенко