В Гидрометцентре России спрогнозировали теплый апрель

В апреле на всей территории России температура будет выше или около нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит «РИА Новости».

Завтра на территории Татарстана и Казани местами ожидается метель с ухудшением видимости 1—2 км и сильный юго-западный ветер порывами 17—22 м/с, в Казани — до 20 м/с.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

1 и 2 апреля в республике под влиянием атмосферных фронтов ожидается облачная погода с дождем, ночью местами с мокрым снегом. Ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с. Ночью температуры составят от -3 до +2°, днем +4—9°.В субботу в республике местами пройдет дождь. Ночью температуры опустятся до -3°, днем повысятся до +5—10°.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в апреле в целом температура в Татарстане ожидается выше нормы в +4—5 градусов, осадки в пределах нормы.



Татьяна Леухина