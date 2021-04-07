За вчерашний день в Казани произошло шесть ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

За вчерашний день в Казани произошло шесть ДТП с пострадавшими, среди которых наезд на ребенка на регулируемом пешеходном переходе, два наезда на нерегулируемом пешеходном переходе. В одном случае водитель с места происшествия скрылся, его ищут. Также произошло 78 аварий с материальным ущербом, сообщили сегодня в ГИБДД Казани.

Фото: ГИБДД Казани

Инспекторы задержали шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения и шесть водителей без водительских прав. Также доставлены в отделы полиции пассажир, который перевозил наркотики, водитель, совершивший угон автомобиля, и водитель с поддельным водительским удостоверением.

Фото: ГИБДД Казани

Ранее сообщалось, что в Казани легковушка столкнулась с грузовиком и влетела в столб.

Ольга Плешкова