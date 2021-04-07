Новости общества

00:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За вчерашний день в Казани произошло шесть ДТП с пострадавшими

07:10, 07.04.2021
За вчерашний день в Казани произошло шесть ДТП с пострадавшими
Фото: ГИБДД Казани

За вчерашний день в Казани произошло шесть ДТП с пострадавшими, среди которых наезд на ребенка на регулируемом пешеходном переходе, два наезда на нерегулируемом пешеходном переходе. В одном случае водитель с места происшествия скрылся, его ищут. Также произошло 78 аварий с материальным ущербом, сообщили сегодня в ГИБДД Казани.

Фото: ГИБДД Казани

Инспекторы задержали шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения и шесть водителей без водительских прав. Также доставлены в отделы полиции пассажир, который перевозил наркотики, водитель, совершивший угон автомобиля, и водитель с поддельным водительским удостоверением.

Фото: ГИБДД Казани

Ранее сообщалось, что в Казани легковушка столкнулась с грузовиком и влетела в столб.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также