Главное к утру: Россия выясняет возникновение коронавируса, обновленные понятия служебной тайны
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 7 апреля.
- Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, по которому в федеральный закон «Об обороне» вводится понятие служебной тайны в области обороны. Под служебную тайну в области обороны будут подпадать сведения, формирующиеся при осуществлении полномочий федеральными и региональными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, занимающимися мероприятиями в области обороны, «распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий».
- В МИД заявили, что Россия продолжит сотрудничать с ВОЗ по выяснению причины возникновения COVID-19. Речь идет о совместных исследованиях в области окружающей среды, зоонозов, генетики и иммунологии. Будем готовы к взаимодействию с партнерами на этих направлениях.
- Глава Елабужского района РТ Рустем Нуриев сделал прививку от коронавируса и передал эстафету своему заместителю Олегу Колпакову. Нуриев ранее уже переболел COVID-19, однако свое решение глава муниципалитета считает обдуманным, несмотря на то, что он может иметь антитела к вирусу.
- Вице-премьер России Юрий Борисов опроверг сообщение СМИ о том, что в ходе возможного объединения конструкторских бюро и дирекций программ на площадке Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) юридический адрес ПАО «Туполев» могут перенести в Казань.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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