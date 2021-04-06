В Госдуму внесли законопроект о служебной тайне в области обороны

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, по которому в федеральный закон «Об обороне» вводится понятие служебной тайны в области обороны, пишет ТАСС.

Под служебную тайну в области обороны будут подпадать сведения, формирующиеся при осуществлении полномочий федеральными и региональными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, занимающимися мероприятиями в области обороны, «распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий».

По законопроекту, лица, раскрывшие информацию ограниченного доступа, не подлежащую разглашению, будут нести установленную российским законодательством ответственность (статья 13.14 КоАП РФ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Определение списка сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, возложат на руководителей федеральных органов исполнительной власти и госорганов, в которых предусмотрено прохождение военной службы. Такие перечни представят в открытом доступе, и они будут пересматриваться по мере необходимости.

Напомним, ранее правительство выступало против возможного засекречивания всех закупок в рамках гособоронзаказа.



Татьяна Демина