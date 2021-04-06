В правительстве России исключили возможность переезда ПАО «Туполев» в Казань

Вице-премьер России Юрий Борисов опроверг сообщение СМИ о том, что в ходе возможного объединения конструкторских бюро и дирекций программ на площадке Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) юридический адрес ПАО «Туполев» могут перенести в Казань.

«Все разговоры о переезде КБ в другие города нужно исключить и прекратить, такой глупости никто не допустит. Пусть все спокойно работают на своих местах», — приводит РБК слова Борисова.



Вице-премьер уточнил, что план реформирования Объединенной авиастроительной корпорации утвержден и «носит эволюционный характер». Борисов также добавил, что РСК «МиГ» и компанию «Сухой» добавят к управляющей компании ОАК, чтобы сократить численность управленческого персонала.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в СМИ появилась информация, что глава «Ростеха» поручил подготовить план объединения ОАК с конструкторскими бюро и управлением программами. Также предполагалось, что юридические адреса всех управляющих компаний в авиапроме перенесут по месту нахождения серийных заводов.



Напомним, в Казани действует филиал ПАО «Туполев» — Казанский авиационный завод (КАЗ) имени С.П. Горбунова.

Татьяна Демина