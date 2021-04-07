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Владимир Чагин рассказал о разработке грузовика на альтернативном топливе

02:36, 07.04.2021
Владимир Чагин рассказал о разработке грузовика на альтернативном топливе
Фото: vk.com/rallykm

После создания машин с кабиной К5 и капотной версии нового поколения планируется приступить к разработке грузовика на альтернативном виде топлива, сообщил руководитель спортивной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.

«Но пока какой-то конкретики относительно такой машины на «Дакаре» нет», — добавил он.

На ралли-марафоне «Дакар-2021» презентовали программу, предусматривающую полный переход легковых и грузовых автомобилей на альтернативные источники энергии с нулевым уровнем выброса к 2030 году, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, Чагин также заявил, что «КАМАЗ-мастер» планирует представить новый грузовик с кабиной К5 в июле на ралли-марафоне «Шелковый путь». «Рама уже в стадии сборки на нашем производственном участке, сейчас завершаем работы по формированию внешнего облика грузовика», — сообщил он.

Татьяна Демина
Спорт Татарстан
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