В Казани в долгострое ЖК «МЧС» запланировали благоустройство территории

В этом году запланирован в эксплуатацию ввод домов жилищного комплекса «МЧС» в Казани, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Изначально строительством занималась компания «Фон». После подрядчиком стал «Ак таш».

«Сейчас на стройплощадке работают 1 560 специалистов всех направлений», — рассказал директор компании.

Во дворе дома запланировали благоустройство и расположение проездов и ливневок. В высокой степени готовности находится дом №2. Уже проделана большая часть внутренних отделочных работ.

Ранее сообщалось, что инспекторы Госстройнадзора РТ проверили ход строительства многоквартирного жилого дома по улице Достоевского, 57. Сейчас все строительно-монтажные работы в долгострое подходят к завершению.

Алексей Нечаев