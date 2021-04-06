Для фестиваля исламской моды в Казани Юдашкин создаст несколько образов

Российский художник-модельер Валентин Юдашкин создаст несколько образов в мусульманском стиле для фестиваля исламской моды. Мероприятие состоится в Казани в рамках Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: Kazansummit».

В этот раз форум пройдет в гибридном формате, сочетая онлайн- и офлайн-форматы, с учетом требований Роспотребнадзора. Даты проведения: 28—29 июля.

Около десяти лет проводится фестиваль исламской моды в Казани. Свои работы представляют на нем модельеры из России, Индонезии, Марокко, Турции, Великобритании и других стран.

Ранее выходец из Башкирии Ришат Алтынбаев подал в Арбитражный суд заявление о банкротстве межрегиональной общественной организации «Ассоциация высокой моды прет-а-порте» Валентина Юдашкина.

Алексей Нечаев