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Выходец из Башкирии потребовал банкротства ассоциации модельера Юдашкина

12:36, 27.10.2020
Выходец из Башкирии потребовал банкротства ассоциации модельера Юдашкина
Фото: commons.wikimedia.org

Выходец из Башкирии Ришат Алтынбаев подал в Арбитражный суд заявление о банкротстве межрегиональной общественной организации «Ассоциация высокой моды прет-а-порте» Валентина Юдашкина.

Сумма исковых требований составляет более 367 тыс. рублей. Валентин Юдашкин является соучредителем компании.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», Алтынбаев является уроженцем города Салавата в Башкортостане, но деятельность ведет в Москве.

Ранее в квартире жены Валентина Юдашкина нашли игорный клуб.

Общество Татарстан
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