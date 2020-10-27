Выходец из Башкирии потребовал банкротства ассоциации модельера Юдашкина
Выходец из Башкирии Ришат Алтынбаев подал в Арбитражный суд заявление о банкротстве межрегиональной общественной организации «Ассоциация высокой моды прет-а-порте» Валентина Юдашкина.
Сумма исковых требований составляет более 367 тыс. рублей. Валентин Юдашкин является соучредителем компании.
Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», Алтынбаев является уроженцем города Салавата в Башкортостане, но деятельность ведет в Москве.
Ранее в квартире жены Валентина Юдашкина нашли игорный клуб.
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