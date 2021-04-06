В одном из районов Татарстана произошел аварийный разлив нефтепродуктов около детского лагеря
В Альметьевском районе Татарстана около детского оздоровительного лагеря «Орленок» произошел аварийный разлив нефтепродуктов, сообщает Минэкологии РТ.
На место выехали инспекторы республиканских Минэкологии, МЧС, ГИБДД и Росприроднадзора. Установлено, что причиной аварии стало избыточное давление на трубопроводе. Так, произошел выброс в колодец — он переполнился, содержимое разлилось на почву.
Площадь загрязнения — 640 кв. м. Также зафиксировано стекание нефтепродуктов в реку Урсалинку. Специалисты Минэкологии отобрали пробы почвы и воды, результаты будут известны через неделю, материалы передадут в Роспотребнадзор по республике для принятия мер.
Напомним, в конце марта на нефтепроводе в Пугачевском районе Саратовской области произошла утечка топлива. Площадь разлива составила примерно 700 кв. метров.
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