В одном из районов Татарстана произошел аварийный разлив нефтепродуктов около детского лагеря

Фото: пресс-служба МЭПР РТ

В Альметьевском районе Татарстана около детского оздоровительного лагеря «Орленок» произошел аварийный разлив нефтепродуктов, сообщает Минэкологии РТ.



На место выехали инспекторы республиканских Минэкологии, МЧС, ГИБДД и Росприроднадзора. Установлено, что причиной аварии стало избыточное давление на трубопроводе. Так, произошел выброс в колодец — он переполнился, содержимое разлилось на почву.

Площадь загрязнения — 640 кв. м. Также зафиксировано стекание нефтепродуктов в реку Урсалинку. Специалисты Минэкологии отобрали пробы почвы и воды, результаты будут известны через неделю, материалы передадут в Роспотребнадзор по республике для принятия мер.

Напомним, в конце марта на нефтепроводе в Пугачевском районе Саратовской области произошла утечка топлива. Площадь разлива составила примерно 700 кв. метров.

Маргарита Головатенко