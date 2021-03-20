Новости происшествий

15:57 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Саратовской области произошла утечка топлива на нефтепроводе

15:17, 20.03.2021
В Саратовской области произошла утечка топлива на нефтепроводе
Фото: pixabay.com

На нефтепроводе в Пугачевском районе Саратовской области произошла утечка топлива на нефтепроводе. Площадь разлива составляет примерно 700 кв. метров.

«Поступило сообщение об утечке топлива из нефтепровода Самара — Лисичанск филиала АО «Транснефть — Приволга», — сообщили в ГУ МЧС России по Саратовской области.

Угрозы населенным пунктам нет, а также водоемам нет, пишет ТАСС. На сбор и утилизацию нефтепродуктов направили 40 специалистов и 15 единиц техники.

В 2018 году в Башкирии из-за незаконной врезки в трубопровод в реку вылилось 200 кг нефтепродуктов. Инцидент произошел в Белебеевском районе республики около села Кальшали.

Татьяна Демина
Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также