Госдума приняла закон о преимуществе детей силовиков при поступлении в вузы

Во вторник, 6 апреля, Государственная дума приняла закон, который предполагает предоставление детям сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии преимущественного права зачисления в подведомственные МВД России и Росгвардии вузы.



Преимущество предоставляется «детям сотрудников органов внутренних дел, детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также детям бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж службы 20 и более лет, аналогично действующему для детей других категорий граждан».

В поправке ко второму чтению уточняется, что приоритет отдается «детям бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоровья, в связи с болезнью либо в связи с сокращением должности и имеющих стаж службы 20 лет и более».

Авторы инициативы — главы думских комитетов: по информполитике Александр Хинштейн, по образованию и науке Вячеслав Никонов и по безопасности Василий Пискарев, сообщает «РИА Новости».

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О предложении ввода льгот для детей правоохранителей при поступлении в вузы сообщалось в декабре прошлого года.

Маргарита Головатенко