В Госдуме предложили ввести льготы для детей правоохранителей при поступлении в вузы

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении детям сотрудников Росгвардии и полиции преимущественного права на зачисление в вузы. Льготу планируется распространить на вузы, находящиеся в ведении МВД РФ и Росгвардии, следует из документа, размещенного на сайте нижней палаты российского парламента.

Авторы законопроекта обратили внимание на правовое неравенство: при поступлении в вузы на детей сотрудников полиции и Росгвардии не распространяется право преимущественного зачисления, как это происходит при зачислении в специальные военные училища.

Фото: realnoevremya.ru

Идея законопроекта принадлежит руководителю комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну, главе комитета по образованию и науке Вячеславу Никонову и главе комитета по безопасности Василию Пискареву.



В сентябре в Госдуму внесли законопроект о студенческом капитале. Он предусматривает выплаты студентам очной формы обучения, получающим образование впервые.



Татьяна Демина