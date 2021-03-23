Улемы и казыи ДУМ Татарстана определили выплаты в месяц Рамадан

Фото: Роман Хасаев

Накануне рабочая группа Совета улемов и Совета казыев ДУМ РТ под руководством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина определила порядок проведения месяца Рамадан, в том числе размер выплат фитр-садака.

Для выплаты фитр-садака установлен размер нисаба — 36 тыс. рублей (по серебру), размер фитра-садака (закят аль-фитр — милостыни разговения) — при расчете на ячмень 100 рублей, по изюму — 700 рублей, сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

За каждый пропущенный день поста из-за неспособности держать его по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой день в качестве искупления установлена фидия — 200 рублей. Нисаб для выплаты закята составляет 310 тыс. рублей (по золоту).

Фото: Роман Хасаев

В ДУМ РТ напомнили, что первый день месяца Рамазан — 13 апреля. Первый таравих-намаз прочитают 12 апреля после ночного намаза Иша. Улемы и казыи подчеркнули необходимость совершения таравих-намаза в 20 ракаатов.

Напомним, 13 мая 2021 года определен днем, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Ураза-байрам. Курбан-байрам начнется 20 июля.



Татьяна Демина