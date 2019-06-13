От Роскомнадзора требуют ограничить доступ к сериалу «Чернобыль»

Партия «Коммунисты России» направила в Роскомнадзор письмо с просьбой ограничить доступ к сериалу «Чернобыль», в котором, по мнению членов партии, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции. Об этом сообщается на официальном портале партии.

На американском телеканале HBO сериал «Чернобыль» на данный момент — самое популярное телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Со слов исполнительного секретаря ЦК партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к сериалу на всех ресурсах. В отношении режиссера, сценариста, исполнительного продюсера нужно возбудить уголовные дела за публичную клевету, считает Малинкович.

