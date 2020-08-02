Сериал «Чернобыль» от HBO признан лучшим мини-сериалом по версии BAFTA

Сериал «Чернобыль» производства американского телеканала HBO и британской телесети Sky признан лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

На премии кинофильм претендовал в 14 номинациях, в 9 из них он одержал победу, передает «РИА Новости».

В июле мини-сериал «Чернобыль» получил 19 номинаций на «Эмми».

Сериал «Чернобыль» от HBO состоит пяти серий и повествует о трагедии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году и об усилиях по ликвидации ее последствий. В России кинокартина вызвала большой общественный резонанс, партия «Коммунисты России» даже потребовала от «Роскомнадзора» ограничить доступ к сериалу.