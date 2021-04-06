На улице Вишневского в Казани появился дорожный знак, предупреждающий о «вафельной разметке»

В Казани на улице Вишневского появился новый дорожный знак «Участок перекрестка», который предупреждает водителей о «вафельной разметке». В России с 1 апреля вступили в силу стандарты, разрешающие использовать новые типы дорожных знаков и разметки.

Напомним, «вафельная разметка» появилась на пересечениях улиц Вишневского и Достоевского. Также ее нанесли на перекрестке Лево-Булачной — Парижской Коммуны, на пересечении улиц Пушкина и Салимжанова, проспекта Ибрагимова и улицы Волгоградской.



«Вафельница» — новый вид разметки. С ее помощью предполагается предотвратить заторы в городе, однако сам запрет на выезд на загруженный перекресток во избежание образования пробки действует с незапамятных времен. При остановке на «вафель­нице» более чем на пять секунд грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

