Новости авто

12:49 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

На улице Вишневского в Казани появился дорожный знак, предупреждающий о «вафельной разметке»

12:07, 06.04.2021 2
На улице Вишневского в Казани появился дорожный знак, предупреждающий о «вафельной разметке»
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на улице Вишневского появился новый дорожный знак «Участок перекрестка», который предупреждает водителей о «вафельной разметке». В России с 1 апреля вступили в силу стандарты, разрешающие использовать новые типы дорожных знаков и разметки.

Напомним, «вафельная разметка» появилась на пересечениях улиц Вишневского и Достоевского. Также ее нанесли на перекрестке Лево-Булачной — Парижской Коммуны, на пересечении улиц Пушкина и Салимжанова, проспекта Ибрагимова и улицы Волгоградской.

«Вафельница» — новый вид разметки. С ее помощью предполагается предотвратить заторы в городе, однако сам запрет на выезд на загруженный перекресток во избежание образования пробки действует с незапамятных времен. При остановке на «вафель­нице» более чем на пять секунд грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

АвтоБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:19
    То есть теперь если я попаду на эту разметку буду пытаться за 5 секунд съехать с неё нарушая все мыслимые и не мыслимые правила? Ай молодцы!
    Ответить
    Анонимно 12:35
    То есть сам факт, что нельзя (и было нельзя) выезжать на перекресток, занятый машинами, вам ни о чем не говорит? Вафельница виновата?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также