СМИ сообщили, что банки перестали выдавать сельскую ипотеку

Крупнейшие банки перестали выдавать кредиты по программе сельской ипотеки под 3% годовых. У банков закончились выделенные лимиты.

По данным «Коммерсантъ», банки обещают постараться возобновить программу, однако ориентиров по срокам пока нет. Сообщается, что банки рассчитывают на продолжение финансирования. Так, некоторые банки подготовили свои предложения и аргументы в пользу расширения объемов программы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выдали кредитов по сельской ипотеке почти на миллиард рублей.



Ольга Плешкова