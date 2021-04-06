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СМИ сообщили, что банки перестали выдавать сельскую ипотеку

08:51, 06.04.2021
СМИ сообщили, что банки перестали выдавать сельскую ипотеку
Фото: pixabay.com

Крупнейшие банки перестали выдавать кредиты по программе сельской ипотеки под 3% годовых. У банков закончились выделенные лимиты.

По данным «Коммерсантъ», банки обещают постараться возобновить программу, однако ориентиров по срокам пока нет. Сообщается, что банки рассчитывают на продолжение финансирования. Так, некоторые банки подготовили свои предложения и аргументы в пользу расширения объемов программы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выдали кредитов по сельской ипотеке почти на миллиард рублей.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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