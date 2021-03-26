В Татарстане выдали сельскую ипотеку почти на миллиард рублей

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марсель Махмутов заявил, что в 2021 году на реализацию госпрограмм выделено меньше средств. Связано это с недофинансированием в масштабах всей страны, рассказал он на пресс-конференции по комплексному развитию сельских территорий и сельской ипотеке.

— Но если мы поможем хотя бы одной семье приобрести жилье или проведем сети к какому-то населенному пункту, нашу работу можно считать выполненной. Всего будет выделено 1,3 млрд рублей. Из них 934 млн — федеральный бюджет, 219 млн — бюджет РТ, 2,3 млн — местный бюджет, 166 млн — внебюджетные средства, — отметил он.

На данный момент выдано 466 кредитов по сельской ипотеке на общую сумму 992 млн рублей. Долгов по ним, как отметил Махмутов, немного — буквально несколько десятков тысяч рублей.

В Татарстане в последнее время рекордно вырос спрос на земельные участки — за два месяца 2021 года Управление Росреестра по Татарстану зарегистрировало более 16 тысяч договоров купли-продажи земельных участков. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года татарстанцы интересовались этой недвижимостью в три раза реже: за два месяца 2020 года зарегистрировали более 5 тысяч таких сделок.