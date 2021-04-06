Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России

Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали вакансии на производстве, предлагающих самые высокие зарплаты.

В Москве главному инженеру угольной компании предлагают зарплату 250 тысяч рублей. На втором месте оператор производства цельномолочной и кисломолочной продукции на заводе в Магаданской области, соискателям предлагают заработок до 220 тысяч рублей. Вакансия предполагает вахтовый месяц работы, проезд дом места трудоустройства будет оплачен работодателем.

На три месяца в Якутск ищут сварщика Национального агентства контроля сварки с зарплатой 165 тысяч рублей. Соискателю необходим опыт работы не менее трех лет.

150 тысяч предлагается обивщику мягкой мебели в Москве. Такой же оклад предлагают инженеру-лаборанта по ремонту дорожного покрытия в Якутске. Соискателю обещают жилье и трехразовое питание.

В топ самых высокооплачиваемых вакансий вошли также ставки машиниста буровой установки в Красноярске (150 тыс. рублей), начальника производства во Владимире (до 100 тыс. рублей) и специалиста на предприятие тяжёлого станкостроения в Краснодаре (до 100 тыс. рублей), сообщает RT.



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Ольга Плешкова