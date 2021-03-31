В Татарстане количество безработных сократилось до 26,5 тыс. человек

В Татарстане за прошедшую неделю количество безработных сократилось на 775 человек. На сегодняшний день в органах службы занятости зарегистрировано 26 569 татарстанцев.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане на 31 марта составил 1,31% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Снижение числа нетрудоустроенных граждан сократилось и в большинстве моногородов республики. Так, в Набережных Челнах по состоянию на 31 марта зарегистрировано 2 472 нетрудоустроенных граждан, в Елабуге — 579, в Зеленодольске — 567, в Чистополе — 275, в Менделеевске — 81.

Увеличилось количество безработных за прошедшую неделю в Нижнекамске (+26 человек) и Камских Полянах (+8).

Фото: realnoevremya.ru

В органах службы занятости населения татарстанцам предлагается 44 833 вакансии, 3 212 из которых были представлены работодателями за прошедшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в республике условно составил 0,59 чел. на одну вакансию.

Напомним, по данным Минтруда на 24 марта, в республике в органах службы занятости на было зарегистрировано 27 344 безработных.



Татьяна Демина