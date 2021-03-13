Минсельхозпрод РТ отчитался о ситуации в сельском хозяйстве республики

Фото: Минсельхозпрод РТ

Сегодня на республиканской видеоконференции в режиме ВКС заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров рассказал о сложившейся ситуации в сельском хозяйстве.

По его словам, нестандартная зима благоприятно обернулась для озимых культур. Большое количество снега, выпавшее за текущую зиму, поспособствует восстановлению влажности почвы, покрыв ее недостаток с осени. Именно на озимых культурах как раз и начнутся первые полевые работы — с осени их посеяно 552 тыс. га. По словам министра, гибели озимых пока не наблюдается, но хозяйствам рекомендовали организовать подкормку азотными удобрениями.

Зяббаров сообщил, что в рамках инвестиционного меморандума на 2020—2021 годы запланирована реализация 23 инвестпроектов животноводческого направления на 24 тысячи голов и строительство 10 молочных комплексов на 9,7 тыс. голов — это позволит увеличить производство молока на 3% ежегодно.

Основным риском, по его словам, выступает заболеваемость скота и птицы — в конце прошлого года только по агрофирме «Залесный» недополученная прибыль составила 430 млн рублей. Ветеринарный контроль в связи с этим будет ужесточен.

Также в этом году из регионального бюджета выделят господдержку в размере 1,7 млрд рублей на обновление техники — это позволит обновить парк техники не менее чем на 2 тыс. единиц.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Зяббаров сообщал, что с этого года Министерство сельского хозяйства России приступило к субсидированию целевых контрактов на обучение специалистов в высших учебных заведениях России.

Маргарита Голвоатенко