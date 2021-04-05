Нижнекамских врачей скорой помощи, протащивших мужчину по грязи, привлекут к ответственности

Фото: кадр видео инцидента

В Нижнекамске врачей, протащивших 37-летнего мужчину по грязи к машине скорой помощи, привлекут к дисциплинарной ответственности. У фельдшеров и водителя уже взяли объяснения.

«Организована служебная проверка по данному факту. Это ни в какие стандарты оказания медицинской помощи не укладывается», — прокомментировал инцидент начальник управления здравоохранения по Нижнекамскому району РТ Сергей Мерясев.

Он обратил внимание, что медработникам недопустимо так относиться к пациенту, «в каком бы он состоянии не находился», сообщают новости телеканала «НТР 24».

Напомним, работников скорой помощи, тащивших человека по снегу, снял на камеру местный житель. На видео, опубликованном в соцсети, видно, что медики обращаются к лежащему на снегу мужчине. В какой-то момент фельдшер берет его за одежду и начинает волочить по грязному снегу.



Татьяна Демина