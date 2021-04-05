В Нижнекамске врачи скорой помощи протащили пациента по грязи

Фото: кадр видео инцидента

В Нижнекамске врачи скорой помощи протащили пациента по грязи к машине скорой помощи. Инцидент заметил местный житель, он же заснял это на камеры.

На кадрах видно, что медики общаются к лежащим на снегу мужчине. В какой-то момент фельдшер берет его за одежду и начинает волочить по грязному снегу.

В пресс-службе управления здравоохранения прокомментировали, что пациент не мог встать из-за сильного алкогольного опьянения.

«Фельдшеры пытались привести мужчину в чувства, дали понюхать нашатырный спирт. Когда мужчина пришёл в себя, начал нецензурно выражаться и размахивать руками и ногами в сторону медработников. Его жизни и здоровью ничего не угрожало, госпитализация не требовалась. Фельдшеры вызвали сотрудников полиции и передали им мужчину», — рассказали в ведомстве.



Ранее МВД России разработало порядок доставления граждан, находящихся в состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в медицинские вытрезвители и подразделения полиции.

Ольга Плешкова