«Ак Барс» во второй раз уступил «Авангарду» в серии плей-офф
«Ак Барс» дома во второй раз подряд уступил «Авангарду» (0:2) в серии плей-офф Кубка Гагарина.
В составе гостей по шайбе забросили Кирилл Готовец и Клим Костин. Вратарь Шимон Грубец оставил свои ворота в неприкосновенности.
Благодаря этой победе «Авангард» повел в серии со счетом 2:0. Следующие два матча команды проведут в Балашихе.
«Ак Барс» — «Авангард» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
0:1 Готовец (Найт, Толчинский, 31:31)
0:2 Костин(Каски, Буше, 52:06)
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