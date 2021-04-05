Навального с признаками респираторного заболевания перевели в медсанчасть

Российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области, перевели в медико-санитарную часть. У него обнаружили признаки респираторного заболевания, в частности высокую температуру.

«В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию», — сообщили «Известиям» в Федеральной службе исполнения наказаний.

Во ФСИН также отметили, что в колонии регулярно проводят плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфицируют и проветривают все помещения, проводят кварцевание.

Источник «Известий» обратил внимание, что о вспышке туберкулеза в исправительном учреждении, где находится Навальный, речи не идет: если бы в его окружении выявили случаи заболевания, то весь отряд направили бы на карантин.

Напомним, сегодня в своем Instagram Навальный сообщил, что с туберкулезом в отряде госпитализировали 15 человек: это 20% от общего числа. Он также добавил, что у него температура 38,1 и сильный кашель.

Татьяна Демина