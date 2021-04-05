В Менделеевске отремонтируют дорогу за 60 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Менделеевске отремонтируют дорогу за 60 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Деньги будут выделены из регионального бюджета. Планируется отремонтировать участок дороги от химического завода АО «Аммоний» в сторону деревни Мишкино Граховского района Удмуртии.

Работы начнутся в конце апреля и завершатся к 1 сентября текущего года. Отмечается, что будет создан объездной путь.

В Альметьевском районе РТ из-за ремонта временно закрывается трасса Казань — Оренбург — Бута — Аппаково на участке от 2 км до 6,6 км. Ограничения вступают в силу 15 апреля и продолжатся до 30 июня.

Алексей Нечаев