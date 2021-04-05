Из-за ремонта закрывается участок трассы в Альметьевском районе

В Альметьевском районе РТ из-за ремонта временно закрывается трасса Казань — Оренбург — Бута — Аппаково на участке от 2 км до 6,6 км. Ограничения вступают в силу 15 апреля, а закончатся 30 июня, сообщает пресс-служба Минтранспорта РТ.

Чтобы объехать ремонтируемый участок, водителям предлагают воспользоваться автодорогами Казань — Оренбург и Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. На участке объездного движения будут установлены дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что исполком Казани постановил подготовить проект планировки территории для строительства автомобильной дороги по улице Патриса Лумумбы от проспекта Альберта Камалеева до улицы Назиба Жиганова в Советском районе.



Алексей Нечаев