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Из-за ремонта закрывается участок трассы в Альметьевском районе

17:22, 05.04.2021 1
Из-за ремонта закрывается участок трассы в Альметьевском районе
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Альметьевском районе РТ из-за ремонта временно закрывается трасса Казань — Оренбург — Бута — Аппаково на участке от 2 км до 6,6 км. Ограничения вступают в силу 15 апреля, а закончатся 30 июня, сообщает пресс-служба Минтранспорта РТ.

Чтобы объехать ремонтируемый участок, водителям предлагают воспользоваться автодорогами Казань — Оренбург и Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. На участке объездного движения будут установлены дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что исполком Казани постановил подготовить проект планировки территории для строительства автомобильной дороги по улице Патриса Лумумбы от проспекта Альберта Камалеева до улицы Назиба Жиганова в Советском районе.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:13
    Есть карты дорог, а по описаниям словами ничего не понятно! Неужели так трудно все показать на карте? Или знание карт не входит в объем информации?
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