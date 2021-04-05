Российские фигуристки выступят на командном ЧМ под флагом страны

Фигуристы сборной России выступят на предстоящем командном чемпионате мира в Осаке под флагом страны. Об этом сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«На него решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не распространяется», — приводит слова Когана ТАСС.

Фото: fsrussia.ru

Турнир в японском городе Осаке пройдет с 15 по 18 апреля, он носит звание неофициального и не может быть подвергнут санкциям со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, ранее стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.