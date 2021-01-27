Прокуратура Казани спустя два года передаст в суд дело о смертельном наезде автобуса на 18-летнюю девушку

В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном наезде автобуса на 18-летнюю девушку. Происшествие случилось два года назад — вечером 2 ноября 2018 года.

30-летний водитель автобуса НЕФАЗ обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Свою вину в содеянном он не признает, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, мужчина въехал на перекресток улиц Бутлерова — Маяковского на запрещающий сигнал светофора и наехал на местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уголовное дело в ближайшее время направят в Вахитовский райсуд Казани для рассмотрения по существу.

Подробнее о смертельном наезде на 18-летнюю виолончелистку из Молодежного симфонического оркестра РТ читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина